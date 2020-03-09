Darıca Kitap Fuarı'nı 80 bin kişi ziyaret etti
Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Darıca Kitap Fuarı, 28 Şubat-8 Mart tarihleri arasında 80 bin kitapseveri ağırladı.
09.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:15
Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Darıca Kitap Fuarı, 28 Şubat-8 Mart tarihleri arasında 80 bin kitapseveri ağırladı.
Darıca Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen ve 28 Şubat'ta kapılarını açan Kitap Fuarını en yoğun ziyaret edenler arasında öğrenciler ve gençler yer aldı. 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitaba ev sahipliği yapan Darıca Kitap Fuarı, imza günleri ve söyleşilerle konuklarını ağırladı. Birçok tanınmış yazar imza günlerinde kitaplarını Darıcalı kitapseverler için imzalarken söyleşi programlarıyla da Darıcalılarla bir araya geldiler. Fuar kapsamında yazarlar, kitaplarını imzalamak için Darıca'daki okullara da giderek öğrencilerle buluştu.
Özellikle Darıca'daki okullar gruplar halinde Kitap Fuarı'nı ziyaret ederken binlerce öğrenci Kitap Fuarı'nda kitapların dünyasın keşfetti. Sadece Darıca'dan değil bölgeden de birçok ziyaretçiyi ağırlayan Darıca Kitap Fuarı'nı 28 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında toplamda yaklaşık 80 bin kitapseverin ziyaret ettiği belirtildi. Darıcalıların kitap fuarına ilgisine teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarı'nı her yıl daha da geliştirerek düzenleyeceğiz. Kitapseverlerin ilgisi bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca'nın ihtiyacı olan bir fuara ev sahipliği yaptık. Özellikle öğrenciler ve gençlerden güzel dönüşler aldık. Sosyal belediyecilik kapsamında bu tür faaliyetlerimize ve Darıca'nın sosyal hayatını geliştirecek etkinliklere devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ
Darıca Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen ve 28 Şubat'ta kapılarını açan Kitap Fuarını en yoğun ziyaret edenler arasında öğrenciler ve gençler yer aldı. 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitaba ev sahipliği yapan Darıca Kitap Fuarı, imza günleri ve söyleşilerle konuklarını ağırladı. Birçok tanınmış yazar imza günlerinde kitaplarını Darıcalı kitapseverler için imzalarken söyleşi programlarıyla da Darıcalılarla bir araya geldiler. Fuar kapsamında yazarlar, kitaplarını imzalamak için Darıca'daki okullara da giderek öğrencilerle buluştu.
Özellikle Darıca'daki okullar gruplar halinde Kitap Fuarı'nı ziyaret ederken binlerce öğrenci Kitap Fuarı'nda kitapların dünyasın keşfetti. Sadece Darıca'dan değil bölgeden de birçok ziyaretçiyi ağırlayan Darıca Kitap Fuarı'nı 28 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında toplamda yaklaşık 80 bin kitapseverin ziyaret ettiği belirtildi. Darıcalıların kitap fuarına ilgisine teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarı'nı her yıl daha da geliştirerek düzenleyeceğiz. Kitapseverlerin ilgisi bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca'nın ihtiyacı olan bir fuara ev sahipliği yaptık. Özellikle öğrenciler ve gençlerden güzel dönüşler aldık. Sosyal belediyecilik kapsamında bu tür faaliyetlerimize ve Darıca'nın sosyal hayatını geliştirecek etkinliklere devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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