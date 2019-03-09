09 Mart 2019, 10:53
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Darıca Ko-Mek İlçe Sergisi Açıldı

Darıca Ko-Mek İlçe Sergisi Açıldı

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergilerinin ikincisi Darıca'da açıldı.

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergilerinin ikincisi Darıca'da açıldı.

Serginin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KO-MEK'in 15 yılda binlerce insana ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdiğini belirterek, KO-MEK'in büyük bir aile ve bir halk üniversitesi haline geldiğini ifade etti.

Kursiyerlerden Melek Demir, kanser hastalığını KO-MEK sayesinde yendiğini vurgulayarak, "Çok zorlu günler yaşadım. Liseyi çok zor bitirdim. Her zaman bir öz güven sorunum oldu ama KO-MEK ile bu öz güven sorunumu tıpkı kanseri yendiğim gibi yendim." dedi.

Sergi açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk, Belediye Meclis üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, KO-MEK usta öğretici ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı. İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Darıca, Güncel
Kaynak: AA