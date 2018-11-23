Darıca Spor Salonunun Temeli Atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından Darıca
'da inşa edilecek bin 800 kişilik spor salonunun temeli törenle atıldı.
Darıca ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 800 seyirci kapasiteli olarak inşa edilecek spor salonu için temel atma töreni düzenlendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, törende yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin ve Kocaeli'nin kalkınmasını gururla izlediklerini belirterek, güvenli, huzurlu, sağlıklı yaşanan şehirlerde yaşamayı arzu ettiklerini söyledi.
Son 15 yılda hayal edilemeyen projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:
"Bu spor salonu da bu projelerden biri. Spor salonlarını önemsiyoruz. Bu salonlar gençlerin önünü açacaktır, bu tür salonlarla gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmış olacağız onların spor yapmalarını sağlayacağız. Buradan sadece gençler değil ailelerde spor yapma imkanına kavuşacak."
Darıca Kaymakamı Ömer Karaman
da spor salonunun ilçeye değer katacağını belirtti.
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
ise Büyükşehir Belediyesinin büyük destekleriyle verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından spor salonunun temeli protokol üyeleri tarafından atıldı.
Kocaeli,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,Darıca