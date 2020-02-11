Haberler » Güncel » Darıca yazarlık okulu başlıyor - Haber

Darıca yazarlık okulu başlıyor

Darıca Belediyesi, gençlere yönelik hayata geçirdiği "Bir Yazar Okulu" başlıyor.

11.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:16Darıca yazarlık okulu başlıyor
Belediyesi, gençlere yönelik hayata geçirdiği "Bir Yazar Okulu" başlıyor.

Darıca Belediyesi'nin yazı yazmak, yazar olmak isteyen gençlere yönelik açtığı "Bir Yazar Okulu" kapılarını açıyor. 17-25 yaş arası yazarlığa meraklı gençlere yönelik düzenlenecek Yazar Okulu için kayıtlar başladı. 15 Şubat 2020'ye kadar kayıtların süreceği belirtilirken katılımın kontenjanla sınırlı olduğu okula gençlerin ilgisinin yoğun olduğu belirtildi. Kayıtlar için başvuruların Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'ne yapılacağı belirtilirken dersler de 15 Şubat'tan itibaren başlayacak. Derslerin her cumartesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde saat 13.00'da başlayacağı Yazar Okulu'na ilginin yoğun olması bekleniyor.

Yazarlığa ilgi duyan gençleri 'Bir Yazar Okulu'na davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca'da gençleri önemsiyoruz. Daha önce İskoliye Sanat Akademisi'ni hayata geçirerek tiyatroya ve müziğe meraklı gençlerin hizmetine açtık. Yazarlık Okulu'nda da yazıya ve yazarlığa ilgi duyan gençlerimizi bekliyoruz. Darıca Belediyesi, spordan kültür sanata her alanda gençlerin yanında olacak. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri bizim en önemli önceliklerimizden biri" dedi. - KOCAELİ

Adnan Menderes, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:25:30