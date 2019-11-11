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Darıcalı gençler kitap fuarına götürüldü

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi tarafından ilçede yaşayan gençler, İstanbul da düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarına götürüldü.

11.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:56Darıcalı gençler kitap fuarına götürüldü
KOCAELİ (İHA) – Belediyesi tarafından ilçede yaşayan gençler, da düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarına götürüldü.

Darıcalı gençler, 38. düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarına katılarak usta yazarlarla buluştular. Darıca Belediyes tarafından Büyükçekmece'de düzenlenen fuara götürülen gençler, Prof. Dr. İlter İlber Ortaylı, Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, Yavuz Bğlent Bakiler, Beşir Ayvazoğlu, Sema Maraşlı, Canan Tan ve Tarık Tufan gibi gibi ünlü yazarların kitaplarını alarak yazarlarına imzalattılar. Darıcalı gençler, fuara gitme fırsatını kendilerine sağlayan Darıca Belediye Başkanı Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

İstanbul, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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