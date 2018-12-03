Darıcalı Gençler Sporla Büyüyecek

Pek çok okula spor salonu kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir spor salonunu da Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu için inşa ediyor. Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayacak olan spor salonu farklı spor dallarında antrenman yapma imkânı verecek. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunacak olan salon öğrencilerin dış ortamdan etkilenmeden spor yapmalarını sağlayacak.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Darıca ilçesindeki spor faaliyetlerine katkı sağlayacak spor salonunda taşyünü asma tavan ve alüminyum asma tavan imalatları tamamlanırken çevre imalatları kapsamında granik parke taşların döşenmesi de gerçekleşti. Basket potaları da takılan spor salonunun giriş ve merdivenleri, mermerle kaplandı. Ayrıca basket sahasının özel pvc kaplaması da tamamlandı.

MONTAJ İŞLEMLERİ

Tüm binada ısıtma, havalandırma ve yangın tesisatının yapımına devam edilirken kazan dairesi imalatları da hızla tamamlanıyor. Soyunma odalarının oturma alanları ve dolap montajları yapılıyor. Tribün oturma koltuklarının montajına da başlayacak ekipler, ahşap kapıların bir kısmının montajını gerçekleştirdi.

BASKET VE VOLEYBOL SAHALARI

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Kapalı Spor Salonu toplam bin 600 metrekare alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 13 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare 3 adet salon bulunacak.

BİN 600 METREKARE

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. Salonda 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulanacak