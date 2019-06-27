Dark'ın üçüncü sezon çekimleri başladı

Netflix, ödüllü Alman orijinal dizisi Dark'ın üçüncü ve final sezonunun çekimlerine başladı. Dizin yaratıcıları Jantje Friese ve Baran bo Odar final sezonu ile ilgili şöyle konuştu: "Dark'ın zaman yolculuğunun bir üçleme olacağı ilk sezondan beri planlıydı. Dark'ın ilk sezonunun dünya çapında gösterdiği başarıyı gördüğümüzde son derece heyecanlandık. Hayranlarımız halihazırda gösterimde olan ikinci sezonun tadını çıkarken paradoksal aile hikayemizin son sezonunun çekimlerine başladık. Son sezonda izleyiciler ilk iki sezonda kafalarında oluşan pek çok sorunun cevabını bulacak ve hikayenin zaman içindeki kayıp parçaları tamamlanacak. Hayata geçirdiğimiz ve birlikte büyüdüğümüz karakterlerden ayrılmak gerçekten zor olacak ama her başlangıcın bir sonu var ve her son yeni bir başlangıç."

3. Sezon Hakkında

Berlin ve civarında çekilecek her biri 60 dakikadan oluşacak 8 bölüm Aralık ayında tamamlanacak.

Üçüncü sezonun merkezinde yine Nielsen, Kahnwald, Tiedemann ve Doppler aileleri olacak. Her biri küçük Winden kasabasının sırlarını ve akıllarındaki en büyük soruyu çözmeye çalışacak: Zaman içindeki düğüm çözülebilir ve tüm karakterlerin karanlık kaderi değiştirilebilir mi?

Netflix Uluslararası Orijinaller Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl: "Dark'ın son sezonunun çekimlerine başlamak üçüncü sezonun çekimlerine başlamaktan çok daha fazlası... Kelimenin tam anlamıyla ilk Alman orijinal dizimizin döngüsüne giriyoruz. Diziyi hayata geçiren Jantje Friese ve Baran bo Odar'ın yaratıcılığı ile ilk sezondan bu yana dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri ve hayranları ekrana kitleyen hikayenin sırlarının gün yüzüne çıkması için sabırsızlanıyoruz."

Dizinin tüm bölümlerini Jantje Friese kaleme alırken yönetmenliğini Baran bo Odar üstleniyor. Görüntü yönetmeni koltuğunda ise Nikolaus Summerer yer alıyor.

Yapımcılığını yeniden W & B Television üstlendiği dizinin yürütücü yapımcıları ise Friese, Odar ve Quirin Berg ile Max Wiedemann.

Başrollerini Louis Hofmann, Jördis Triebel, Lisa Vicari, Mark Waschke, Andreas Pietschmann ve Lea van Acken'ın paylaştığı dizinin kadrosuna Barbara Nüsse, Hans Diehl , Jakob Diehl, Nina Kronjäger, Sammy Scheuritzel ve Axel Werner katılıyor.