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Darkale Deresi Çöplerden Arındırıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma'nın Darkale Mahallesi'nde dere taşkını oluşmasını önleyerek çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla bin 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

25.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:01 Darkale Deresi Çöplerden Arındırıldı

Temizlik öncesinde dereye atılan yabancı maddeler görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, olası dere taşkınlarına yönelik il genelindeki önlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, ilçesine bağlı Mahallesi'nde de dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince dere yatağında bin 500 metre uzunluğunda makineli temizlik yapılarak, taşkına sebebiyet verebilecek yabancı maddeler uzaklaştırıldı.

Dereden koltuk, halı gibi ev eşyaları çıktı!

Darkale Mahalle Muhtarı Önder Uysal, "Temizliğin yapıldığı dere Darkale Deresi olarak geçiyor. Birkaç mahalleden daha geçen büyük bir dere. Daha önceki yıllarda gerçekten çok taşkın sıkıntısı çektik. MASKİ sağolsun sorunumuzu çözdü. Ekipler on numara iş yaptılar diyebilirim. Derenin içinden koltuktan halısına, molozundan tuğlasına kadar ne çöpler çıktı. Maalesef insanlar ellerine ne geçerse dereye atmışlar. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin hizmetlerinden çok memnunuz. Allah emeği geçen herkesten tek tek razı olsun. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Darkale, Soma, Güncel

Kaynak: Bültenler

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