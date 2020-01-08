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Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı

Sırbistan futbolunun efsane futbolcularından biri olan Darko Kovacevic'in Yunanistan'ın Başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Yunan basınında yer alan haberlere göre ayağından vurulan ve hastaneye kaldırılan Kovacevic'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

08.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:00

Sırbistan futbolunun efsaneleri arasında yer alan Darko Kovacevic, 'ın başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Kovacevic'in ayağından vurulduğu belirtildi.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar Kovacevic'e silahla ateş etti. Ayağından vurulan 46 yaşındaki futbol adamının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Saldırganların kimliğinin henüz tespit edilemediği de aktarıldı. Darko Kovacevic, futbolu 2009 yılında Olympiakos'ta bıraktıktan 1 yıl kadar sonra kırmızı-beyazlılarda 3 yıl boyunca sportif direktör olarak görev yapmıştı. 46 yaşındaki futbol adamı, kısa süre öncesine kadar Sırbistan Milli Takımı'nda da sportif direktör olarak görev yapıyordu.

Real Sociedad, Lazio ve Juventus takımlarında forma giyen ve Nihat Kahveci'nin Real Sociedad döneminden takım arkadaşı olan Darko Kovacevic'e yapılan saldırı ülkesi Sırbistanda'da büyük yankı buldu.

Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı

Sırbistan Karadağ, Yunanistan, Spor


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