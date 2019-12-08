Haberler » Güncel » Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi - Haber

Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi

Samsun'da darp edilip 4 yerinden bıçaklandıktan sonra bayılan şahıs 9 saat sonra kendine geldi, 26 saat sonra da hastaneye kaldırıldı.

08.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:35Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi
'da darp edilip 4 yerinden bıçaklandıktan sonra bayılan şahıs 9 saat sonra kendine geldi, 26 saat sonra da hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun'un ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulanan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi 2 çocuk babası N.A. (48) alacak verecek meselesi yüzünden iş yerine gelen şahsın saldırısına uğradı ve darp edilip bıçaklandı. Darpve bıçaklama sonucu yaralanan N.A. iş yerinde bayıldı. 9 saat sonra kendine gelen N.A.'yı olaydan 26 saat sonra fark eden komşu esnaflar olayı polise verdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri N.A.'yı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olaydan 26 saat sonra hastaneye kaldırılan N.A. kendini borç para verdiği S.A.'nın yaraladığını iddia etti. Darp sonucu yüzü moraran ve vücudunun 4 yerinden bıçaklanan N.A. hastanede tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili S.A.'yı gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
(İHA)

19 Mayıs, İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı - Haber
19:45 Karabük cadde ortasında 2 kayınbiraderini bıçakladı - Haber
19:42 Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi seçimde hiçbir adayı desteklemeyecek - Haber
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu - Haber
19:40 Trump: "Kuzey Kore lideri düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok" - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
8.12.2019 19:48:41