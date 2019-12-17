Haberler » 3. Sayfa » Darp ettikleri gencin çalıştığı iş yerine ateş açtılar - Haberler

Darp ettikleri gencin çalıştığı iş yerine ateş açtılar

Mersin'in Mut ilçesinde, darp ettikleri gencin çalıştığı lokantaya rastgele ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

17.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:22Darp ettikleri gencin çalıştığı iş yerine ateş açtılar
'in ilçesinde, darp ettikleri gencin çalıştığı lokantaya rastgele ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saat 20: 30 sıralarında, Geçimli Mahallesi, Alahan mevkisinde faaliyet gösteren et lokantasında, R.S.Ş. (18) ve Ü.Ş. (21) isimli şahıslar, S.S. (18) isimli şahsı darp etti. Darp edilen şahsın işletme içerisine kaçtığı esnada R.S.Ş. isimli şahıs, aracında bulunan av tüfeği ile lokantanın çatısına ve lokantanın yanında bulunan N.G (56) isimli şahsa ait kahvaltı salonunun camlarına rastgele ateş etti.

Et lokantası sahibi A.K. (33) tüfekten çıkan saçmalarla sağ elinden yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheliler R.S.Ş ve Ü.Ş. jandarma tarafından yakalandı.

Karakolda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli R.S.Ş tutuklanarak Silifke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ü.Ş. isimli şahıs adli kontrolle serbest kaldı. - MERSİN

Mersin, Mut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

08:38 Boeing adı kazalarla anılan 737 tipi uçakların üretimini 20 yıl sonra ilk kez durduruyor - Haberler
08:37 Erdoğan'a yakın gazeteci kulis bilgisini aktardı! Erken seçim olacak mı? - Haberler
08:23 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması - Haberler
08:18 Darp ettikleri gencin çalıştığı iş yerine ateş açtılar - Haberler
07:56 Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" sözlerine ABD'den ilk yanıt: Ciddi iseler ittifak meselesi olur - Haberler
05:32 Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu - Haberler
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Haberler
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Haberler
17.12.2019 08:42:56