Darrüşşafaka Tekfen - Gran Canaria: 71-75

SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Christos Christodoulou, Olegs Latisevs, Mario Majkic
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ray McCallum 13, Stanton Kidd 8, Michael Eric 8, Berk Demir 6, Muhammed Baygül
5, Jeremy Evans 5, Jon Diebler
7, Markel
Brown 4, Emircan Koşut
8, Kartal Özmızrak
7, Doğuş
Özdemiroğlu
GRAN CANARIA: DJ Strawberry 10, Ondrej Balvin 6, Kim Tillie 5, Xavi
Rabaseda 3, Marcus Eriksson 23, Eulis Baez, Albert Oliver
6, Andzejs Pasecniks 17, Oriol Pauli 2, Chris Evans
, Olek Balcerowski, Nikola Radicevic 3
1'İNCİ PERİYOT: 25-22
İLK YARI: 44-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-57 THY Avrupa
Ligi 10'uncu hafta maçında Darüşşafaka Tekfen
sahasında Gran Canaria
'ya 75-71 mağlup oldu.
29 Kasım 2018 Perşembe 22:32