29 Kasım 2018, 22:32
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Darrüşşafaka Tekfen - Gran Canaria: 71-75

Darrüşşafaka Tekfen - Gran Canaria: 71-75

SALON: VolkswagenHAKEMLER: Christos Christodoulou, Olegs Latisevs, Mario MajkicDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ray McCallum 13, Stanton Kidd 8, Michael Eric 8, Berk Demir 6, Muhammed Baygül 5, Jeremy Evans 5, Jon Diebler 7, Markel Brown 4, Emircan Koşut 8, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu GRAN CANARIA:...



SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Olegs Latisevs, Mario Majkic

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ray McCallum 13, Stanton Kidd 8, Michael Eric 8, Berk Demir 6, Muhammed Baygül 5, Jeremy Evans 5, Jon Diebler 7, Markel Brown 4, Emircan Koşut 8, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 

GRAN CANARIA: DJ Strawberry 10, Ondrej Balvin 6, Kim Tillie 5, Xavi Rabaseda 3, Marcus Eriksson 23, Eulis Baez, Albert Oliver 6, Andzejs Pasecniks 17, Oriol Pauli 2, Chris Evans, Olek Balcerowski, Nikola Radicevic 3

1'İNCİ PERİYOT: 25-22

İLK YARI: 44-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-57

THY Avrupa Ligi 10'uncu hafta maçında Darüşşafaka Tekfen sahasında Gran Canaria'ya 75-71 mağlup oldu.
29 Kasım 2018 Perşembe 22:32



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