27.06.2019 12:43
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Dart heyecanı Ankara'da yaşanacak

Dart heyecanı Ankara

Dünya Dart Federasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından düzenlenecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

Dünya Dart Federasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından düzenlenecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, Ankara 'da yapılacak.
TBBDF'den yapılan açıklamaya göre, 10-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden sporcular katılacak. Şampiyonada ülkeler, 4 erkek ve 2 kadın sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, yarışmaların bireysel, çiftler ve takım kategorilerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Geçen sene yine Ankara'da düzenlenen organizasyonda kızlarda gümüş madalya aldık. Bu sene inşallah hem kızlar hem de erkeklerde kürsüye çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Avrupa , Ankara , Spor

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