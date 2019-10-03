Haberler » Spor » Haber

Dart il Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dart İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası Kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

03.10.2019 14:01Dart il Birinciliği Tamamlandı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dart İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası Kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

1 - 2 Ekim 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalara Gençlerde 25 takımdan 100 sporcu, yıldızlarda ise 26 takımdan 104 sporcu olmak üzere toplamda 204 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:29 Sözeri: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"
17:28 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
17:26 Ertekin: "Ligin en iyi iki takımın karşı karşıya geleceği bir maç olacak"
17:20 Marchisio futbolu bıraktı
17:04 Başkan Demir: "Samsunspor'u hak ettiği yerde görmek istiyoruz"
17:02 Fransa milli takımı'nın aday kadrosu açıklandı
16:56 Beşiktaş, Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı!