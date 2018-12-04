Dart Milli Takımı Esogü Öğrencileriyle Buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Turizm Fakültesi Rekreasyon ve Animasyon Kulübü öğrencilerinden oluşan dart grubu tarafından hazırlanan "Dart'ın Öteki Yüzü" konulu seminer, Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşti.
Seminere konuşmacı olarak Dart Bocce Milli Takımı Antrenörü Mehmet Yönal ile Dart Milli Sporcuları Furkan Gültekin, Necla Şahin, Hatice
Sinem Şengül ve Ahmet Üstüner katıldı. Seminerin açılışında konuşan ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı
, fakülte olarak yenilikçi faaliyetler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi. Turizmin olmazsa olmazının rekreatif faaliyetlerin yönetimi olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar Sarı, dartın da rekreatif faaliyetler arasında yer aldığını ve D-ART - Dart'ın Öteki Yüzü projesi ile birlikte kendilerinin de bunun son derece önemli bir faaliyet olduğunu fark ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Sarı konuşmasını, projenin mimarı ESOGÜ Turizm Fakültesi Fakülte Sekreteri Ömür Aşıkoğlu'na, projeye emeği geçenlere ve seminere katılan Dart Bocce Milli Takımı antrenör ve sporcularına teşekkür ederek tamamladı.
ESOGÜ Turizm Fakültesi Fakülte Sekreteri Ömür Aşıkoğlu, de dartın eğlence ve oyun olma yönünün yanında çok ciddi bir spor dalı olduğunu vurgulayarak kendilerinin proje ile fakültede bu spor dalı hakkında farkındalık oluşturmayı, bununla ilgili eğitim vermeyi ve bu sporu yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Dart Bocce Milli Takımı Antrenörü Mehmet Yönal, ise projenin örnek alınması ve emsal teşkil etmesi gerektiğini belirterek ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ve Fakülte Sekreteri Ömür Aşıkoğlu'na teşekkür etti. Dartın matematiksel zekayı, entelektüel düşünebilmeyi ve odaklanmayı gerektiren çok yönlü bir spor olduğunu dile getiren Mehmet Yönal, dart sporunu yapanlar olarak en büyük sıkıntılarının yaptıkları işi anlatamamak olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından Antrenör Mehmet Yönal ve sporcular katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı. Etkinlik Antrenör Mehmet Yönal ile Dart Milli Sporcular Furkan Gültekin, Necla Şahin, Hatice Sinem Şengül ve Ahmet Üstüner'in dart hakkında uygulamalı olarak bilgiler verdikleri bölümle sona erdi. - ESKİŞEHİR
04 Aralık 2018 Salı 16:21