28.06.2019 17:07
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Dart Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu

Dart Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu

Bozüyük Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özcan Karagöz, Türkiye Dart Milli Takımı ile beraber katıldığı Dart Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu.

Bozüyük Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özcan Karagöz, Türkiye Dart Milli Takımı ile beraber katıldığı Dart Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu.

İtalya 'da düzenlenen Avrupa İlektronik Dart Şampiyonasına Milli Takım forması ile katılan ortaokul öğrencisi Özcan Karagöz, genç takımlarda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Başarılı sporcu, Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarangumeli ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir 'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuyu çeşitli hediyelerle ödüllendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, kendisini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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