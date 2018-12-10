10 Aralık 2018, 15:51
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Dart Şampiyonasında İkincilik Başarısı

Dart Şampiyonasında İkincilik Başarısı

Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun, Ankara’da düzenlenen “Şehit Demet SezenTürkiye Dart Şampiyonası” 3. ayak Yıldız Kızlar kategorisinde ikinci oldu.

Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun, Ankara'da düzenlenen "Şehit Demet Sezen

Türkiye Dart Şampiyonası" 3. ayak Yıldız Kızlar kategorisinde ikinci oldu.

İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir, Bilecik, Denizli, Bursa ve Niğde illerinden 64 sporcunun katıldığı, Ankara Atatürk Sergi ve Spor Salonunda yapılan yarışmaya Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü, antrenörü Aydan Yavuz yönetiminde Nisa İmran Torun ve Fatmanur Gümüş isimli sporcularla katıldı. Zorlu geçen maçlarda, Nisa İmran Torun, Yıldız Kızlarda ikincilik madalyasını Pazaryeri ilçesine kazandırdı. Antrenör Aydan Yavuz, ikincilik madalyası kazanan sporcunu kutlayarak başarılarının devamını diledi. - BİLECİK Ankara,Torun,Pazaryeri
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:51