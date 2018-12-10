Dart Şampiyonasında İkincilik Başarısı

Pazaryeri
Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun
, Ankara
'da düzenlenen "Şehit Demet Sezen Türkiye
Dart Şampiyonası" 3. ayak Yıldız Kızlar kategorisinde ikinci oldu. İstanbul
, Ankara, Antalya
, Eskişehir
, Bilecik
, Denizli
, Bursa
ve Niğde
illerinden 64 sporcunun katıldığı, Ankara Atatürk
Sergi ve Spor Salonunda yapılan yarışmaya Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü, antrenörü Aydan Yavuz yönetiminde Nisa İmran Torun ve Fatmanur Gümüş
isimli sporcularla katıldı. Zorlu geçen maçlarda, Nisa İmran Torun, Yıldız Kızlarda ikincilik madalyasını Pazaryeri ilçesine kazandırdı. Antrenör Aydan Yavuz, ikincilik madalyası kazanan sporcunu kutlayarak başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
Ankara,Torun,Pazaryeri
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:51