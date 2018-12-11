Dart Turnuvasında Madalyaları Topladılar

Bozüyük
Belediyesi İdmanyurdu sporcuları ve Halk Eğitimi Merkezi
Dart kursiyerleri Türkiye
Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Sıralama Turnuvasında birçok madalya kazandılar.
Müsabakaya Bilecik
'i temsilen katılan Bozüyüklü dart kursiyerleri, toplam 8 madalya ile müsabakaları bitirirken turnuvaya damga vurdular. Dereceye giren sporcular; ilk gün müsabakalarında Yıldız Erkeklerde Özcan Karagöz Türkiye 3.'sü, Yıldız Kızlar da Şevval Sağır Türkiye 3.'sü, Genç
Erkekler de Sefa Ateş Türkiye 3.'sü oldu. İkinci gün karşılaşmalarında ise Yıldız Erkekler Mustafa Kılıçkaya
Türkiye 1.si, Yıldız erkekler Özcan Karagöz Türkiye 2. si, Genç Erkekler Sefa Ateş ve Özcan Karagöz Türkiye 3. sü, Büyük Erkekler de Türkiye 1.si Özcan Karagöz oldu.
Dart antrenörü Özlem Torunlar "Sporcularımızı göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik ediyor, emeği geçen, destek ve imkan veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi. - BİLECİK
11 Aralık 2018 Salı 17:19