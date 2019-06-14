14.06.2019 18:27
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Dartta Avrupa ikinciliği

Dartta Avrupa ikinciliği

Genç Milli Takım, Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Genç Milli Takım, Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda Sudenaz Aydın, Hatice Sinem Şengül, Sırrıhan Çalışır, Eren Cengiz ve Özcan Karagöz'ün yer aldığı Genç Milli Takım mücadele etti.
Milliler, çeyrek finalde Hırvatistan'ı 9-3, yarı finalde geçen senenin şampiyonu Rusya'yı 9-6 mağlup etti. Finalde Almanya'ya 9-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, Avrupa ikincisi oldu. Genç Milli Takım, geçen yıl da Avrupa üçüncülüğünü elde etmişti.
Şampiyonada, bireysel müsabakalar devam ediyor.
Kaynak: AA
İtalya, Genç, Avrupa, Spor

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