Dartta Avrupa ikinciliği

Genç
Milli Takım, Avrupa
Elektronik Dart Şampiyonası'nda ikinci oldu.Türkiye
Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya
'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa
Elektronik Dart Şampiyonası'nda Sudenaz Aydın
, Hatice Sinem Şengül, Sırrıhan Çalışır, Eren Cengiz ve Özcan Karagöz'ün yer aldığı Genç
Milli Takım mücadele etti.
Milliler, çeyrek finalde Hırvatistan
'ı 9-3, yarı finalde geçen senenin şampiyonu Rusya'yı 9-6 mağlup etti. Finalde Almanya
'ya 9-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, Avrupa
ikincisi oldu. Genç Milli Takım, geçen yıl da Avrupa üçüncülüğünü elde etmişti.
Şampiyonada, bireysel müsabakalar devam ediyor.