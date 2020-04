Darülaceze'nin 380 çalışanı misafirlerinin hizmetinde

Dünya genelinde yayılan ve henüz etkili bir aşısı geliştirilmemiş olan Covid-19'a karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren aldığı önlemleri en üst seviyede tutarak, misafirlerine güvenli bir ortam oluşturuyor.

Yeni oluşturulan eylem planına göre; misafirleri dezavantajlı grupta olan yer alan Darülaceze, sakinleri izole ediliyor.

Darülaceze Müdürü Oktay Özten, yaş almış misafirlerinin yakınları dahil, tüm ziyaretlerin iptal edildiğini belirterek, "Organizasyonlar, staj ve gönüllü çalışanlarının etkinliklerinin de durdurduk. Kurumdaki tüm yaşam alanları dezenfekte edildi. Gerek afişlerle, gerekse kurum doktorları tarafından çalışan ve yaşamını sürdüren sakinlerimiz, virüse karşı bilgilendirilerek bilinçlendirildi. Personellerin tüm koruyucu sağlık donanımları da ilk andan itibaren temin edildi" diye konuştu.

-380 ÇALIŞANA TEST UYGULANDI-

Covid-19 salgınına karşı ikinci eylem planlarını devreye soktuklarını ifade eden Özten, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hasta bakım, temizlik, sağlık çalışanları, gruplara ayrılarak on beş günlük periyotlarla kurumda hizmet verecek çalışma sistemine geçirildi. Bu kapsamda her grup Covid-19 testi uygulanarak çalışmaya dâhil edildi. İlk olarak, 380 kişilik çalışan grubu bu testten geçirilerek on beş günlük yatılı mesailerine başladılar. Ayrıca, sakinleri virüsün etkilerinden korumak ve sosyal kalmalarına katkı sağlamak amacıyla, yemeklerin tamamen kurum içerisinde pişiriliyor. Sağlık taleplerinin 7 gün 24 saat Darülaceze doktorları tarafından karşılanıyor. Sosyal ve psikolojik destek gibi birçok talepleri de aynı şekilde karşılıyoruz."