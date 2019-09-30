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Darülaceze - Perpa Durağı'nda metrobüs yangını

Darülaceze - Perpa Durağı'nda metrobüs yangını Yangın nedeniyle seferler aksadıİSTANBUL - Darülaceze-Perpa Durağı'nda bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.

30.09.2019 19:37
Darülaceze - Perpa Durağı'nda metrobüs yangını
Yangın nedeniyle seferler aksadı
İSTANBUL - Darülaceze-Perpa Durağı'nda bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Çıkan yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Darülaceze- Perpa Durağı Söğütlüçeşme istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu şoföre bildirdi. Bunun üzerine metrobüs şoförü yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerde sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise metrobüs şoförünün yangın tüpüyle söndürdüğü yangında soğutma çalışması yaptı.
Motor kısmında meydana gelen yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametinde seferler yaklaşık yarım saat süreyle durdu. Yol yardım ekiplerinin motoru yanan metrobüsü güvenli bölgeye çekmesiyle seferler normale döndü.
Darülaceze - Perpa Durağı'nda metrobüs yangını

Darülaceze, Perpa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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