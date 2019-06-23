DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI

23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze
sakinleri oylarını kullandı. Okmeydanı
, Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Darülaceze binasından genel görüntü
-Oy kullanmak için bekleyen darülaceze sakinleri
-Oy kullanan darülaceze sakinleri
-Genel ve detaylar
- İstanbul