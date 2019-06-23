23.06.2019 13:03
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DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI

DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı. Okmeydanı , Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.

Görüntü Dökümü:
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-Darülaceze binasından genel görüntü
-Oy kullanmak için bekleyen darülaceze sakinleri
-Oy kullanan darülaceze sakinleri
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
belediye başkanlığı , 23 haziran , istanbul , darülaceze , Güncel

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