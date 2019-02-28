Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal Yönetimde Yine Zirvede!

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 12'inci Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında verilen Kurumsal Yönetim Ödülleri 9'uncu kez sahiplerini buldu.Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, sivil toplum örgütü kategorisindeki 9,50'lik notla birinciliğini korudu.

2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9,50'ye yükselterek bu alandaki başarısını ortaya koydu.

EN YÜKSEK NOTA SAHİP STK

Bu yıl "Kurumsal Yönetim İçin: Değişim-Denge-Değer" ana temasıyla Sabancı Center'da gerçekleştirilen zirvenin ardından düzenlenen ödül töreninde, beş kategoride toplam yedi şirket ve üç sivil toplum kuruluşuna (STK) ödülleri verildi. Şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının 2018 yılında elde ettikleri "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları" temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre, en yüksek kurumsal derecelendirmeye sahip STK kategorisinde Darüşşafaka Cemiyeti birinci seçildi. Törende Darüşşafaka Cemiyeti adına ödülünü Cemiyet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu aldı.

Tahiroğlu "Darüşşafaka olarak kurumsal yönetim ilkelerine önem veriyor ve bu konudaki çalışmalarımızı dinamik bir şekilde yürütmeye özen gösteriyoruz. Çünkü 1,5 asırdır var olan bir kurum olarak, daha nice yüzyıllar boyu var olabilmek, bağışçılarımızın ve toplumun güvenini sağlayabilmek adına, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir olmamızın öneminin bilincindeyiz" dedi.

"Kendi geleceklerini ve ülke yararını sağlam temellere inşa eden kurumlar…"

Kurumsal Yönetim Ödülleri ile Türkiye'de bu alanda var olan iyi uygulamaları özendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, dernek olarak; halka açık şirketlerin yanı sıra halka açık olmayan şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da kurumsal yönetim anlayışını içselleştirmek konusunda son derece kararlı adımlar attıklarına memnuniyetle tanık olduklarını söyledi ve ekledi, "Gösterdikleri çabayla hem kendi geleceklerini hem de ülkemizin yarınını çok daha sağlam temeller üzerinde ve kurumsal yönetim ölçeğinde şimdiden inşa etmeye başlamış olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza TKYD adına teşekkür ederim. Kurumsal yönetim konusundaki farkındalığın gelecek yıllarda daha geniş kitlelere ulaşacağına, kurum ve kuruluşların bu yolda değerli adımlar atacaklarına ve paydaşları açısından güvenilirlik algılarının altını çizeceğine inanıyoruz" dedi.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ'nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırladığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak yapılan değerlendirme neticesinde Darüşşafaka Cemiyeti, 2013 yılında 10 üzerinden 8,4, 2014 yılında 8,64, 2015 yılında 9,08, 2016 yılında 9,29, 2017 yılında ise 9,43 puan almıştı.

Kaynak: Bültenler