Darüşşafaka Tekfen Deplasmanda Galatasaray'ı Yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 24. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-64 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 9. yenilgisini yaşadı. Yeşil-siyahlılar ise 10. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, hücumlardan boş dönen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında Eric'in sayılarıyla 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Harrison'un etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakaladı ve 6. dakika eşitliği (9-9) buldu. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken ilk çeyrek 15-15 eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte Harrison'la arka arkaya üç sayılık basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17. Çabuk toparlanan Darüşşafaka Tekfen, pota altından bulduğu sayılarla 16. dakikada yeniden üstünlüğü (24-26) ele aldı. Yeşil-siyahlı ekip, Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 33-31 önde gitti.
İkinci yarıda pota altında rakibine üstünlük kuran Darüşşafaka Tekfen, Eric'in kaydettiği sayılarla 25. dakikayı 39-33 önde tamamladı. Kartal Özmızrak'ın boyalı alandan ürettiği sayıyla 29. dakikada farkı çift hanelere (37-48) taşıyan yeşil-siyahlı ekip, farkı açmaya devam etti ve final periyoduna 54-38 üstün girdi.
Son çeyreğe Douglas'ın sayılarıyla başlayan ve 31.dakikada farkı 21 sayıya (38-59) taşıyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 80-64 galip ayrıldı.
PAUL DAWKINS UNUTULMADI
Galatasaray Doğa Sigorta oyuncuları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sarı-kırmızılı basketbol takımının efsane isimlerinden Paul Dawkins'i unutmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, müsabaka öncesi ısınmaya üzerinde "Rest in peace (Huzur içinde uyu) Paul Dawkins" yazısının yer aldığı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesi Paul Dawkins anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Öte yandan, karşılaşma öncesi Paul Dawkins'in sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemden görüntüler salonda bulunan dev ekranda gösterildi.
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