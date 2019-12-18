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Darüşşafaka öğrencilerinin tasarladığı yılbaşı hediyeleri satışta çıkardı

Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere sekiz yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerin 2020'ye özel olarak hazırladığı hediyelik eşyaları satışa sundu.

18.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:12Darüşşafaka öğrencilerinin tasarladığı yılbaşı hediyeleri satışta çıkardı

Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere sekiz yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan Cemiyeti, öğrencilerin 2020'ye özel olarak hazırladığı hediyelik eşyaları satışa sundu.

1863 yılından bu yana "Eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, özel olarak tasarlanan yılbaşı hediyeleriyle, yeni yılda maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı ve yetenekli gençlerin eğitimine katkıda bulunma fırsatı sunuyor. Yeni yılda Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış yapmayı tercih eden hayırseverler, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, bine yakın öğrencinin ihtiyaçlarına destek olabilecek. Darüşşafakalı öğrencilerin tasarladığı metal kutuda yılbaşı çikolatası, aromaterapi kokulu mum, metal kutu, masa takvimi, bardak altlığı, defter ve yeni yıl tebrik sertifikası, "Eğitim olmazsa olmaz" diyen kurumsal ve bireysel bağışçılar için özel olarak hazırlandı. (Fotoğraflı)



Darüşşafaka, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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