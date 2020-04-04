Darüşşafaka Spor Kulübü #DaçkaEvÖdevinde diyerek evde çalışıyor

Darüşşafaka Spor Kulübü, A takımı, altyapı gruplarını ve Daçka Basket Akademi çalışmalarımızı #EVDEKAL diyerek iptal etti.

Darüşşafaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Uzayan evde izolasyon süreci nedeniyle, A Takımı, Altyapı Grupları ve Daçka Basket Akademi sporcularımızı, sporcu ailelerini kapsayan video konferans çalışmalarını #DaçkaEvÖdevinde diyerek başlattık" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Altyapı sorumlumuz Semih Uslu ve Daçka Basket Akademi Sorumlumuz Murat Özyer koordinasyonunda, tüm altyapı grupları sporcularımız, Daçka Basket Akademi sporcularımız ve sporcu aileleri ile video konferans yöntemi ile toplantılar yaparak, Covit-19 Virüs salgını hakkında bilgilendirme,korunma için uygulanması gereken kuralları içeren bilgi metinlerini paylaştık.

"Uzmanların #EvdeKal uyarıları ve sosyal izolasyon sürecinin de devam etmesi ile birlikte, kondisyonerlerimiz, diyetisyenimiz ve Psikoterapist/Psikolojik Performans Danışmanımızın çalışmaları sonucunda oluşturduğumuz programları #DaçkaEvÖdevinde mottosu ile hayata geçirdik.

"Sporcularımızla video bağlantı ile fiziksel egzersiz programları, beslenme programları ve Psikoterapistimizin hazırladığı kaygı, stres gibi sorunlar için çözüm önerileri içeren programlarımızı uygulamaya başladık.

"Mevcut sürecin bir süre daha uzayacağın göze alarak uzman ekiplerimiz ve sporcularımızın geri bildirimleri ile uzaktan çalışma programlarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Video konferans sistemi ile haftada 3 gün fiziksel egzersizler yapıyor, diyetisyenlerimizin yaş gruplarına göre hazırladığı beslenme programlarını paylaşıyoruz.

"Sporcu aileleri ile Psikoterapistimizin katılacağı video konferanslar planlıyoruz, bu süreci daha sağlıklı atlatmak için, çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Darüşşafa Tekfen Basketbol A Takımı Baş Antrenörü Selçuk ERNAK ve A Takımı oyuncularının katılacağı video konferans sistemi ile düzenleyeceğimiztoplantılar hazırlıyoruz.

"Darüşşafaka Tekfen A Takımı oyuncuları, Daçka Basket Akademi YOUTUBE kanalımız için, fiziksel egzersiz videoları hazırlıyor, Altyapı gruplarındaki sporcularımıza evde geçirilecek uzun zaman için özel programlar öneriyor.

"Darüşşafaka Tekfen, Darüşşafaka Altyapı grupları ve Daçka Basket Akademi olarak bu süreci de #BirlikteGüçlüyüz diyerek atlatacağımıza inanıyoruz.

"Darüşşafaka Spor Kulübü,yaşanan bu sürecin sonra erip sağlıkla buluşacağımız günler gelene dek, #DaçkaEvÖdevinde diyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA