Darüşşafaka Tekfen, ABD'li Douglas'ı Transfer Etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen
, ABD
'li oyun kurucu Toney Bernard Douglas'ı kadrosuna kattı.
Darüşşafaka Kulübünün Twitter
hesabında yer alan bilgiye göre yeşil-siyahlı takım, 32 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Douglas'ın transfer sürecini tamamladı.
Kariyerine NBA takımlarından New York Knicks
'te başlayan Douglas, sırasıyla Houston Rockets
, Sacramento Kings
, Golden State Warriors, Miami Heat
, New Orleans
Pelicans ve Memphis Grizzlies
formalarını giydi.
Geçen sezon Anadolu Efes
'te de görev alan tecrübeli oyun kurucu, bu sezonun başında ise Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol'un kadrosunda yer aldı. Daha sonra serbest kalan Douglas, sezonun kalan bölümünde Darüşşafaka Tekfen forması giyecek.
Amerika Birleşik Devletleri,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş,Darüşşafaka
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:36