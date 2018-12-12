Darüşşafaka Tekfen'de Selçuk Ernak Dönemi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen
'de Ahmet Çakı
'dan boşalan başantrenörlük görevine Selçuk
Ernak getirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Selçuk Ernak getirildi." denildi.
Daha önce Çin
A Milli Takımı, Partizan
ve Ülkerspor'da yardımcı antrenörlük yapan 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, Banvit
ile Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol'da da başantrenörlük görevi üstlendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Yeni başantrenörümüze Darüşşafaka Tekfen ailesi olarak, 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Darüşşafaka Tekfen'de sezona başlanan başantrenör Ahmet Çakı ile son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.
Selçuk,Darüşşafaka,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:22