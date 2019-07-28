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Darüşşafaka Tekfen'de transfer

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD asıllı Macar oyuncu Jarrod Jones'u kadrosuna kattı.

28.07.2019 16:20 Darüşşafaka Tekfen'de transfer
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD asıllı Macar oyuncu Jarrod Jones'u kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'de daha önce Pınar Karşıyaka'da oynayan 29 yaşındaki uzun forvetle bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jones, geçen sezon Fransa'nın Monaco takımında forma giymişti.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Amerika Birleşik Devletleri, Darüşşafaka, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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