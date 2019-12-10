Darüşşafaka Tekfen, Eurocup'ta bir üst tura yükseldi

Darüşşafaka Tekfen, 7Days Eurocup C Grubu 9'uncu maçında sahasında konuk ettiği İtalyan ekibi Germani Brescia Leonessa'ya 70-61 mağlup olmasına rağmen adını son 16 turuna yazdırdı.

Mücadeleye etkili başlayan Darüşşafaka, ilk periyodu 21-17 önde kapattı. 2'nci periyotta hem hücumda hem de savunmada çok daha iyi bir görüntü çizen deplasman ekibi, ilk yarıyı 42-33 önde tamamladı. 3'üncü çeyrekte toparlanan Darüşşafaka, son periyoda 2 sayılık farkla 53-51 geride girdi. Son periyotta Darüşşafaka Tekfen'i sadece 10 sayıda tutan Germani Brescia Leonessa, mücadeleden 70-61 galip ayrıldı. Darüşşafaka Tekfen bu sonuca rağmen adını 7Days Eurocup'ta bir üst tura yazdırmayı başardı.

Darüşşafaka Tekfen'de Sinan Güler ürettiği 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken İtalyan temsilcisinde Abass 14, Zerini ise 13 sayıyla mücadele etti.