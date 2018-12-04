Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray: 79-84

SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir
, Halit Can Cihan
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 7, Muhammed Baygül
5, Kidd 8, Evans 13, Eric 15, Emircan Koşut
, Berk Demir 6, Doğuş
Özdemiroğlu 8, Oğuz Savaş
, Brown 17
GALATASARAY: Klobucar 5, Harrison 15, Caner Erdeniz
, Hayes 8, Auguste 18, Webster 13, Ege Arar
4, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz 1, Göksenin Köksal 17
1'İNCİ PERİYOT: 15-20
İLK YARI: 37-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray
, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen
'i 84-79 mağlup etti.
04 Aralık 2018 Salı 20:35