04 Aralık 2018, 20:35
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Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray: 79-84

Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray: 79-84

SALON: Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Halit Can CihanDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 7, Muhammed Baygül 5, Kidd 8, Evans 13, Eric 15, Emircan Koşut, Berk Demir 6, Doğuş Özdemiroğlu 8, Oğuz Savaş, Brown 17GALATASARAY: Klobucar 5, Harrison 15, Caner Erdeniz, Hayes 8, Auguste...



SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Halit Can Cihan

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 7, Muhammed Baygül 5, Kidd 8, Evans 13, Eric 15, Emircan Koşut, Berk Demir 6, Doğuş Özdemiroğlu 8, Oğuz Savaş, Brown 17

GALATASARAY: Klobucar 5, Harrison 15, Caner Erdeniz, Hayes 8, Auguste 18, Webster 13, Ege Arar 4, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz 1, Göksenin Köksal 17

1'İNCİ PERİYOT: 15-20

İLK YARI: 37-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 84-79 mağlup etti.
04 Aralık 2018 Salı 20:35



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