Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray: 79-84

Darüşşafaka Tekfen: 79 - Galatasaray: 84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Galatasaray , deplasmanda Darüşşafaka Tekfen 'i 84-79 mağlup etti. Bu sonuçla ligde, sarı-kırmızılılar 8. maçında 4. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ise 8. maçında 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.Mücadeleye savunmada iyi başlayan Galatasaray, arka arkaya top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında 5. dakikayı 7-2 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, yaptıkları tam saha baskının sonucunda top kayıplarına devam eden rakibi önünde 7. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 4-16. Hücumda bu dakikadan sonra toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Brown, Kidd ve Evans'la bulduğu sayılarla ilk çeyreğin bitimine 44 saniye kala farkı 5 sayıya indirdi: 15-20. Birinci periyot, konuk ekibin 20-15'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibi takım, ikinci periyoda da top kayıplarıyla başladı. Ayberk Olmaz, Erol Can Çinko ve Göksenin Köksal ile sayılar bulan Galatasaray, 13. dakikayı 27-22 önde bitirdi. Çeyreğin ortaları karşılıklı basketlere sahne olurken, Darüşşafaka Tekfen, Brown'ın sayılarıyla 15. dakikada farkı 3 sayıya (26-29) indirdi. Uzun oyuncularıyla pota altında etkili olan sarı-kırmızılı takım, 18. dakikayı 37-32 üstün geçti. Galatasaray, ilk yarıyı da 43-37 önde tamamladı.İkinci yarıya Eric ve Brown'ın basketleriyle tempolu başlayan Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikada öne geçti: 48-47. Savunmada ve hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-siyahlılar, Galatasaray karşısında 25. dakikada skoru 53-47'ye getirdi. Konuk ekip, temposu düşen rakibi önünde Auguste, Webster ve Göksenin Köksal ile sayılar bulsa da 27. dakikayı 1 sayı geride geçti: 58-57. Oyun kurucularından çeyreğin son anlarında skora önemli katkı alan Galatasaray, üçüncü periyodun bitimine 9 saniye kala Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 62-61 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 62-61 üstün gitti.Dördüncü periyot, karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken Doğuş Özdemiroğlu ve Brown'la skor üreten Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikayı 72-67 önde bitirdi. Sarı-kırmızılılar, hücumda boş atışlardan yararlanamayan rakibi karşısında Klobucar'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 36. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 75-74. Savunma sertliğini son anlarda artıran Galatasaray, Webster ve Harrison'ın ürettiği sayılarla bitime 2 dakika 27 saniye kala 79-75'lik üstünlüğü sağladı. Son anları oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Evans ve Kidd'le kritik basketler bulan yeşil-siyahlılar, bitime 33 saniye kala farkı 1 sayıya düşürdü: 79-80. Konuk ekip, pota altında Klobucar'ın basketiyle bitime 16 saniye kala farkı 3 sayıya çıkardı: 79-82. Kalan sürede iyi savunma yapan Galatasaray, serbest atışlardan ürettiği sayılarla maçı 84-79 kazandı.Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir , Halit Can CihanDarüşşafaka Tekfen: McCallum 7, Muhammed Baygül 5, Kidd 8, Evans 13, Eric 15, Emircan Koşut , Berk Demir 6, Doğuş Özdemiroğlu 8, Oğuz Savaş , Brown 17Başantrenör: Ahmet ÇakıGalatasaray: Klobucar 5, Harrison 15, Caner Erdeniz , Hayes 8, Auguste 18, Webster 13, Ege Arar 4, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz 1, Göksenin Köksal 17Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan1. Periyot: 15-202. Periyot: 37-433. Periyot: 61-624. Periyot: 79-84