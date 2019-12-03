Haberler » Spor » Darüşşafaka Tekfen ile Europcar sponsorluk anlaşmasını yeniledi - Spor

Darüşşafaka Tekfen ile Europcar sponsorluk anlaşmasını yeniledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'e, araç kiralama şirketi Europcar arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.

03.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:52Darüşşafaka Tekfen ile Europcar sponsorluk anlaşmasını yeniledi
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tekfen'e, araç kiralama şirketi Europcar arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.
Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında Darüşşafaka Tekfen, 2019-2020 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da oynayacağı tüm müsabakalarda, Europcar logolu şortlarla mücadele edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Darüşşafaka ile yenilemiş oldukları sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Türk sporuna katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bir asırdır Türk gençlerine yaptığı yatırımın yanı sıra Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil eden Darüşşafaka Kulübü ile sektörünün lider markalarından Europcar'ın iş birliğine sahne olacak 2019-2020 sezonunda yeni zaferler yaşayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:45 Altay'da Karafırtınalar dönemi bitti - Spor
15:44 TFF Başkanı Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Spor
15:37 Mehmet Büyükekşi: "Kadroya takviye yapacağız..." - Spor
15:35 Özel bireyler Beşirli Spor Kompleksinde doyasıya bir gün geçirdiler - Spor
15:34 Fatih Karagümrük - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor
15:32 Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı - Spor
14:59 Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı - Spor
13:57 Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı - Spor
13:52 Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi - Spor
13:45 Miha Zajc'a Genoa talip oldu - Spor
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
22:02 Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı! - Haberler
3.12.2019 15:47:23