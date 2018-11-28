28 Kasım 2018, 10:14
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Darüşşafaka Tekfen'in Konuğu Herbalife Gran Canaria

Darüşşafaka Tekfen

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibini konuk edecek.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen, son 7 maçından yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-siyahlı takım, bir galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde son sırada yer alıyor.

Herbalife Gran Canaria ise 2 galibiyet ve 7 yenilgiyle ligde averajla 14. sırada bulunuyor. Avrupa,Darüşşafaka,Herbalife Gran Canaria,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:14



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