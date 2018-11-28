Darüşşafaka Tekfen'in Konuğu Herbalife Gran Canaria

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibini konuk edecek.<br><br>Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.<br><br>Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen, son 7 maçından yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-siyahlı takım, bir galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde son sırada yer alıyor.<br><br>Herbalife Gran Canaria ise 2 galibiyet ve 7 yenilgiyle ligde averajla 14. sırada bulunuyor.