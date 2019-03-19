Darüşşafaka Tekfen'in Konuğu Khimki

Darüşşafaka Tekfen
, THY Avrupa
Ligi'nin 27. haftasında yarın Rusya
temsilcisi Khimki
'yi konuk edecek. Volkswagen
Arena'da oynanacak maç saat 20.15'te başlayacak. Karşılaşma, beIN
Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Tekfen, 26 müsabakada 3 galibiyet, 23 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Khimki ise 9 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan müsabakayı Khimki, 85-84 kazanmıştı.
Avrupa, Darüşşafaka, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Khimki, Spor
Kaynak: AA