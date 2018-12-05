Darüşşafaka Tekfen'in Konuğu Maccabi

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:07



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:07

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta mücadelesinde yarın İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u ağırlayacak.Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yeşil-siyahlı takım, son ULEB Avrupa Kupası şampiyonu unvanıyla katıldığı Avrupa Ligi'nde yaşadığı 1 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.Maccabi FOX ise organizasyonun 10. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i yenerek 6 maç sonra kazanmıştı. Yaptığı müsabakalarda 2 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunan İsrail ekibi, averajla 14. sırada yer alıyor.