Darüşşafaka Tekfen İspanya Deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'ya konuk olacak.<br><br>Las Palmas de Gran Canaria şehrindeki Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.30'da başlayacak.<br><br>Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 3 galibiyet, 22 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.<br><br>Ligde 6 galibiyet ve 19 mağlubiyet alan Herbalife Gran Canaria ise 14. sırada yer alıyor.<br><br>Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Herbalife Gran Canaria 75-71 kazanmıştı.