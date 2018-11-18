Darüşşafaka Tekfen - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-65

SALON: Darüşşafaka
Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu
, Alper Altuğ Köselerli
, Ozan Çakar
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 6, Doğuş
Özdemiroğlu 10, Diebler 5, Evans 12, Oğuz Savaş
12, Kartal Özmızrak
15, Muhammed Mustafa
Baygül 8, Berk Demir 5, Peiners 6, Eric 12, Emircan Koşut
, Sinan Sağlam
2
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 15, Mehmet Yağmur
16, Mert Gizir, Kulig 3, Semih Erden
16, Spight 9, Mert Çevik
, Ramazan Tekin, Babic 6
1'İNCİ PERİYOT: 23-17
İLK YARI: 46-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54
DİSKALİFİYE: 37.02 Babic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor
)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen
kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 93-65 mağlup etti.
Fatih Arslanoğlu,İstanbul Büyükşehir Belediyespor,Darüşşafaka,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş
18 Kasım 2018 Pazar 16:50