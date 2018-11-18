18 Kasım 2018, 16:50
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Darüşşafaka Tekfen - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-65

Darüşşafaka Tekfen - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-65

SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Ozan ÇakarDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 6, Doğuş Özdemiroğlu 10, Diebler 5, Evans 12, Oğuz Savaş 12, Kartal Özmızrak 15, Muhammed Mustafa Baygül 8, Berk Demir 5, Peiners 6, Eric 12, Emircan Koşut, Sinan...



SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 6, Doğuş Özdemiroğlu 10, Diebler 5, Evans 12, Oğuz Savaş 12, Kartal Özmızrak 15, Muhammed Mustafa Baygül 8, Berk Demir 5, Peiners 6, Eric 12, Emircan Koşut, Sinan Sağlam 2

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 15, Mehmet Yağmur 16, Mert Gizir, Kulig 3, Semih Erden 16, Spight 9, Mert Çevik, Ramazan Tekin, Babic 6

1'İNCİ PERİYOT: 23-17

İLK YARI: 46-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54

DİSKALİFİYE: 37.02 Babic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-65 mağlup etti. Fatih Arslanoğlu,İstanbul Büyükşehir Belediyespor,Darüşşafaka,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş
18 Kasım 2018 Pazar 16:50



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