18 Kasım 2018, 18:40
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Darüşşafaka Tekfen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-65

Darüşşafaka Tekfen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen kendi evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a fark attı: 93-65.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında  Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-65 yendi.
Darüşşafaka Tekfen, bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde etti,  İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketleriyle 10-0'lık  seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikayı 12-4 üstün geçti. Oyunu  dengeleyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway'in iç ve dış atışlardan  kaydettiği sayılarla 7. dakikada farkı 4 sayıya (16-12) kadar indirse de  yeşil-siyahlı ekip, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.
İkinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Spight ve Semih Erden'le  sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Eric'le pota altından  basketler üreten Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikayı 33-32 önde kapattı. Semih  Erden'le pota altında rakibine üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, 17.  dakikada eşitliği yakaladı: 37-37. Çabuk toparlanan ve boyalı alandan bulduğu  sayılarla üstünlüğü yeniden ele geçiren yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 46-42  önde gitti.
İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, Evans'ın üç  sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 63-45. Muhammed Mustafa  Baygül ve Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen  yeşil-siyahlı ekip, final periyoduna 73-54 üstün girdi.
Son çeyrekte de etkili oyunu sürdüren Darüşşafaka Tekfen, farkı açmaya  devam etti ve sahadan 93-65 galip ayrıldı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar

Darüşşafaka Tekfen: McCallum 6, Doğuş Özdemiroğlu 10, Diebler 5, Evans  12, Oğuz Savaş 12, Kartal Özmızrak 15, Muhammed Mustafa Baygül 8, Berk Demir 5,  Peiners 6, Eric 12, Emircan Koşut, Sinan Sağlam 2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 15, Mehmet Yağmur 16, Mert  Gizir, Kulig 3, Semih Erden 16, Spight 9, Mert Çevik, Ramazan Tekin, Babic 6
1. Periyot: 23-17, Devre: 46-42, 3. Periyot: 73-54

Diskalifiye: 37.02 Babic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş,Darüşşafaka

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