Darüşşafaka Tekfen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-65

Darüşşafaka Tekfen, bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde etti, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketleriyle 10-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikayı 12-4 üstün geçti. Oyunu dengeleyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 7. dakikada farkı 4 sayıya (16-12) kadar indirse de yeşil-siyahlı ekip, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Spight ve Semih Erden 'le sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Eric'le pota altından basketler üreten Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikayı 33-32 önde kapattı. Semih Erden'le pota altında rakibine üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, 17. dakikada eşitliği yakaladı: 37-37. Çabuk toparlanan ve boyalı alandan bulduğu sayılarla üstünlüğü yeniden ele geçiren yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, Evans'ın üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 63-45. Muhammed Mustafa Baygül ve Kartal Özmızrak 'ın sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen yeşil-siyahlı ekip, final periyoduna 73-54 üstün girdi.

Son çeyrekte de etkili oyunu sürdüren Darüşşafaka Tekfen, farkı açmaya devam etti ve sahadan 93-65 galip ayrıldı.