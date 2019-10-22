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Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu üçüncü hafta müsabakasında yarın İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

22.10.2019 09:40Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu üçüncü hafta müsabakasında yarın İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Germani Brescia Leonessa ile Darüşşafaka Tekfen arasında Brescia şehrindeki Palaleonessa Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.
Grubundaki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, averajla lider durumda bulunuyor. Darüşşafaka Tekfen, geçen hafta İspanya'da Joventut Badalona'ya Klemen Prepelic'in son saniyede kendi yarı sahasından attığı basketle 85-82 yenilmişti.
İtalya ekibi Germani Brescia Leonessa da Darüşşafka Tekfen gibi ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İtalyan temsilcisi, haftaya averajla 4. sırada girdi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, basketbol, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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