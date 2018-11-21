Darüşşafaka Tekfen Karşısında Dikkatli Olmalıyız"

Anadolu Efes
Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman
, THY Avrupa
Ligi'nin 9. haftasında yarın Darüşşafaka Tekfen
karşısında kazanmak için kendi oyun tarzlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini ifade etti.
Başantrenör Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in genç, dinamik ve atletik bir takım olduğunu vurgulayarak, "Özellikle kendi sahasında oynadığı sert basketbol
ile rakiplerine zor anlar yaşatmayı başarabiliyorlar. Darüşşafaka Tekfen karşısında çok dikkatli olmalıyız. Kendi oyun tarzımızı ve düzenimizi mutlaka sahaya yansıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in Avustralyalı oyuncusu Brock Motum ise maçla ilgili "Onlarla bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştık ve güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmalıyız ve umarım Avrupa Ligi'nin ikili maç haftasını iki galibiyet ile kapatırız." değerlendirmesinde bulundu.
Ergin Ataman,basketbol,Darüşşafaka,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:53