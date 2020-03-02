Haberler » Spor » Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Spor

Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen'in Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı maç, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelendi.

02.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:56Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Tekfen'in Segafredo Virtus 'yı ağırlayacağı maç, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in son 16 turu E Grubu 6. haftasında 4 Mart Çarşamba günü Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı mücadelenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İtalya ekibinin Türkiye'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelendiği duyuruldu.
Açıklamada, İçişleri Bakanlığının son 14 günde İtalya'da bulunmuş yolcuların Türkiye'ye girmesine yönelik kısıtlama getirmesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.
Karşılaşmanın farklı bir ülke ve tarihte oynanması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı, bu kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Bologna, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
2.03.2020 23:16:37