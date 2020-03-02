Haberler » Dünya » Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Haberler

Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması nedeniyle Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.

02.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:39Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Tekfen'in Segafredo Virtus 'yı ağırlayacağı maç, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in son 16 turu E Grubu 6. haftasında 4 Mart Çarşamba günü Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı mücadelenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İtalya ekibinin Türkiye'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelendiği duyuruldu.
Euronews.com'da Görüntüle

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Bologna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

2.03.2020 23:16:43