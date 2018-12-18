Darüşşafakalı Öğrencilere Çin'den Masa Tenisi Desteği

– Darüşşafaka
Eğitim Kurumları bünyesinde oluşturulan Masa Tenisi Kulübü, Çin Halk Cumhuriyeti
Konsolosluğu ve İstanbul
Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ICBIA) işbirliğiyle öğrencilere spor sevgisini aşılamayı sürdürüyor.
Yaklaşık 155 yıldır "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu elverişsiz öğrencileri eşitlikçi, akılcı ve çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Cemiyeti, çocuklara spor sevgisini aşılamayı sürdürüyor.
Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve ICBIA öncülüğünde, Darüşşafaka Masa Tenisi Kulübü'nün antrenörlüğünü uzun yıllardır ülkemizde farklı görevlerde bulunan, Çin asıllı eski milli sporcu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Masa Tenisi Kadın A Takımı Antrenörü Meng Li Wang (Merve Menge) üstleniyor. Söz
konusu işbirliğinin detayları, 19 Aralık
Pazartesi günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Spor Salonu'nda düzenlenecek ve dostluk müsabakalarıyla renklenecek etkinlikte kamuoyuyla paylaşılacak. - İstanbul
İstanbul,Darüşşafaka,Çin Halk Cumhuriyeti
Kaynak: DHA