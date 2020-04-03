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Darüşşafakalı sporcular evden çalışıyor

Darüşşafaka Spor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm sporcularının evden çalıştığını açıkladı.

03.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:08
Darüşşafakalı sporcular evden çalışıyor
Darüşşafaka Spor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm sporcularının evden çalıştığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Darüşşafaka Spor Kulübü olarak sağlık bakanlığımızın ilk Covid-19 virüsü vakasını açıklamasının ardından, A Takımı, altyapı gruplarımızı ve Daçka Basket Akademi çalışmalarımızı 'Evde kal' diyerek iptal ettik. Uzayan evde izolasyon süreci sebebi ile A Takımı, altyapı grupları ve Daçka Basket Akademi sporcularımızı, sporcu ailelerini kapsayan video konferans çalışmalarını 'Daçka Ev Ödevinde' diyerek başlattık." ifadeleri kullanıldı.
Sporculara virüs ile ilgili bilgilendirme ve korunma için uygulanması gereken kuralları içeren bilgi metinlerinin paylaşıldığına yer verilen açıklamada, sporculara video bağlantı ile fiziksel egzersiz programları, beslenme programları ve psikoterapistin hazırladığı kaygı, stres gibi sorunlar için çözüm önerileri içeren programlarımlar uygulandığına yer verildi.
Uzaktan çalışma programının sporcuların geri bildirimleri ile geliştirileceğinden de bahsedilen açıklamada Darüşşafaka Tekfen A Takımı Baş Antrenörü Selçuk Ernak ve A takım oyuncularının katılacağı video konferanslar hazırlandığı da kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Darüşşafaka, Spor
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