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Darüşşifalı öğrenciler Mehmetçik için yürüdü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Darüşşifa Eğitim Kurumlarında eğitim gören öğrenciler, okulun öğretmenleri ve velileri Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla Eymir kampüsünden Gölbaşı Şehir Parkına kadar yürüdü.

11.10.2019 22:26Darüşşifalı öğrenciler Mehmetçik için yürüdü
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Darüşşifa Eğitim Kurumlarında eğitim gören öğrenciler, okulun öğretmenleri ve velileri Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla Eymir kampüsünden Gölbaşı Şehir Parkına kadar yürüdü.
Öğrenciler yürüyüşte Türk bayrakları ve Mehmetçiğe destek mesajları yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş Mehter takımı eşliğinde yapıldı.
Yürüyüşün sonunda katılımcılar şehitler için bir dakikalık saygı duşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okudu.
Darüşşifa Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikler için kenetlendiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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