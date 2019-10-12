Haberler » Güncel » Darüşşifalı öğrenciler Mehmetçik için yürüdü

Darüşşifalı öğrenciler Mehmetçik için yürüdü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Darüşşifa Eğitim Kurumlarında eğitim gören öğrenciler, okulun öğretmenleri ve velileri Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla Eymir kampüsünden Gölbaşı Şehir Parkına kadar yürüdü.

12.10.2019 03:33
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Darüşşifa Eğitim Kurumlarında eğitim gören öğrenciler, okulun öğretmenleri ve velileri Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla Eymir kampüsünden Gölbaşı Şehir Parkına kadar yürüdü.
Öğrenciler yürüyüşte Türk bayrakları ve Mehmetçiğe destek mesajları yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş Mehter takımı eşliğinde yapıldı.
Yürüyüşün sonunda katılımcılar şehitler için bir dakikalık saygı duşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okudu.
Darüşşifa Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikler için kenetlendiklerini söyledi.
Darüşşifalı öğrenciler Mehmetçik için yürüdü

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:08 ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a "Türkiye" tepkisi
03:45 Engelli farkındalığına ilginç konser
03:48 Arkadaşlarını kazada kaybeden üniversite öğrencilerinden trafik tepkisi
03:48 Akıncı Üssü davasında ara karar
03:37 Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
03:36 Zeytinburnu'nda araç yangını
03:33 Darüşşifalı öğrenciler Mehmetçik için yürüdü
12.10.2019 05:04:40