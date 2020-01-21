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Dasdas'ın yeni müzikali 'ben varım' 23 ocak'ta prömiyer yapıyor

Didem Balçın, Tuğrul Tülek, Yelin Kuvancı, Erdem Akakçe, Alper Baytekin, Ecmel İs, Hülya Gülşen, Iraz Yöntem ve Özkan Ayalp gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren DasDas'ın yeni müzikali 'Ben Varım' prömiyer için gün sayıyor.

21.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:08Dasdas'ın yeni müzikali 'ben varım' 23 ocak'ta prömiyer yapıyor

Tiyatroseverlerin merakla beklediği müzikalin 23 Ocak'taki prömiyer biletleri satışa çıktığı gibi tükendi.

Anadolu Yakası'nın sevilen kültür, sanat, eğlence ve yaşam merkezi DasDas'ın yeni müzikli oyunu 'Ben Varım'ın seyircisiyle buluşmasına çok az kaldı. Peter Lund'un kaleminden çıkan oyunun çevirisini Güliz Gonca Yakut yaparken yönetmenliğini ise Ümit Aydoğdu üstleniyor.

İzleyenlerin mucize algısını değiştirecek olan oyunda Didem Balçın, Tuğrul Tülek, Yelin Kuvancı, Erdem Akakçe, Alper Baytekin, Ecmel İs, Hülya Gülşen, Iraz Yöntem ve Özkan Ayalp yer alırken aynı zamanda kalabalık bir koro da onlara eşlik edecek.23 Ocak akşamı DasDas Sahne'de prömiyer yapacak müzikli oyun şimdiden merakla bekleniyor.

Mucize bekleyenlerin, mucize pazarlayanların, başkasının mucizesine bel bağlayanların, her insanın kendi mucizesini yaratması gerektiğine inananların oyunu olan 'Ben Varım' ne zaman, ne olduğunda "Ben yokum!" dememiz gerektiğine dikkat çekiyor.


DasDas, Güncel

Kaynak: Bültenler

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