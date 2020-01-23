Dasdas'tan yepyeni bir söyleşi serisi

'Bu Ne Mizahsızlıktır' adını verdikleri söyleşi serisinin Can Gürses moderatörlüğünde ve Mert Fırat'ın ev sahipliğinde ilk konukları Aslı İnandık ve Erdil Yaşaroğlu olacak.

Anadolu Yakası'nın kültür, sanat ve yaşam merkezi DasDas birbirinden farklı etkinliklerle sevenlerini buluşturmaya devam ediyor. 26 Ocak Pazar günü yeni bir söyleşi serisine başlayacak olan mekan, her ay yeni konu ve konuklara ev sahipliği yapacak. Bu söyleşilerin ilki 'Bu Ne Mizahsızlıktır' başlığı altında, Can Gürses'in moderatörlüğündeve Mert Fırat'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek,konukları da oyuncu Aslı İnandık vekarikatürist Erdil Yaşaroğlu olacak.

Etkinliğin sonunda konukların da sorularının cevaplanacağı söyleşi dizisi, her gün karşılaştığımız konulara farklı bakış açıları getirecek.

DasDas, geçtiğimiz ve bu sezonbüyük ilgi gören 'Bu Ne Bilimsizliktir' söyleşi serilerinde 'Bilim ve Toplum' temasıyla Mete Atatüre, Can Gürses, Mert Fırat ve Harun Tekin'i aynı sahnede buluşturmuştu. Biletleri günler öncesinde tükenen söyleşide gündelik hayatımızın içindeki konular bilim ve bilimsizlik bağlamında ele alınmıştı.