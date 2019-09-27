DASK nedir? DASK'a zam geldi mi? DASK kaç lira? DASK nasıl yapılır? DASK zorunlu mu? Dask fiyatları

İstanbul'da yaşanan korkutucu deprem sonrası DASK hakkında detaylar merak edildi. DASK nasıl yapılır, DASK fiyatları, DASk zorunlu mu, DASK'a zam geldi mi, DASK kaç lira ve DASK'ı kimler yaptırması gerekir gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte DASK hakkında merak ettiğiniz soruların cevapları…

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Merdivenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Çatılar

Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

Enkaz kaldırma masrafları

Kar kaybı

İş durması

Kira mahrumiyeti

Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları

Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar

Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

Tüm bedeni zararlar ve vefat

Manevi tazminat talepleri

Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar

Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası'na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

AZAMİ TEMİNAT LİMİTİ

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

"Deprem geçecek, hayat devam edecek…" diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 215 Bin TL'dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

KAPSAMDAKİ BİNALAR

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,

Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

PRİM HESAPLAMA

Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirlenir.

Prim tutarınızı hesaplamak için öncelikle deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmalıdır.

Teminat tutarınız, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarınız da hesaplanmış olur.

5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunur:

Deprem risk bölgeleri ayrımında, "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar:Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

B- Yığma Kagir Yapılar:Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

C- Diğer Yapılar:Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılır.

DASK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

DASK ücreti binanın durumun göre hesaplanmaktadır.

DASK ücreti hesaplamak için tıklayınız...

HESAP YÖNETİMİ

Ödenmesi gereken prim tutarının hesabında, önce sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunur ve daha sonra bu bedel tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.

Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak artmaktadır. Primler nakden ve peşin olarak ödenmektedir.

ÖRNEK PRİM TABLOSU

DASK herkesin Zorunlu Deprem Sigortası sahibi olabilmesini kolaylaştırmak için, prim bedellerinin, ev sahiplerinin alım gücü dahilinde olmasına çalışır.

Sigorta primlerinin artışı, her yıl binaların metrekare birim maliyetlerindeki artışa paralel olarak düzenlenir.

Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri, 7 Eylül 2019 tarihi itibari ile şöyledir:

Çelik/ Betonarme Karkas Yapılar: 1020 TL

Yığma Kagir Yapılar: 725 TL

Diğer Yapılar: 355 TL

(*) Söz konusu maliyetler, gerektiği hallerde yeniden belirlenir ve Resmi Gazete'de ilan edilir.

(**) Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 215 Bin TL'dir.

Aşağıdaki tabloda, risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre oluşturulan örnek prim hesaplamasını inceleyebilirsiniz:

İllerin Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRMANIZ İÇİN GEREKENLER

Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının:

Adı

Adresi

Telefonu

Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

Açık Adresi

Tapu Bilgileri

İnşa Yılı

Yapı Tarzı

Toplam Kat Sayısı

Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

Brüt Yüzölçümü (m2)

Kullanım Şekli

Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

DASK AVANTAJLARI

1.Depreme Karşı Bir Devlet Güvencesi

Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir gu¨vencedir. Bu sigorta, konutları depreme ve depremin dogˆrudan neden oldugˆu yangın, in lak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere kars¸ı gu¨vence altına alır.

2.Sahip Olmak C¸ok Kolay

Evlerinin ve ailelerinin gelecegˆini gu¨vence altına almak isteyen konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka s¸ubesine giderek sigortalarını yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes polic¸e sahibi olabilir.

3.Alım Gu¨cu¨ne Uygun Aylık Primler

Yıllık olarak du¨zenlenen polic¸elerin prim tutarları konutun yapı tarzına, bru¨t yu¨z o¨lc¸u¨mu¨ne ve bulundugˆu bo¨lgenin deprem riski derecesine go¨re hesaplanır. DASK, prim tutarını tu¨m vatandas¸ların kars¸ılayabilecegˆi seviyede tutmaya o¨zen go¨sterir.

4.I·ndirim Sec¸enekleri

Polic¸esini her yıl yenileyen polic¸e sahipleri yenileme indiriminden faydalanır. I·ns¸aat ruhsatı tarihine go¨re ikinci bir indirim uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra bina/site yo¨netimi tarafından binadaki/sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda ayrıca bir indirim uygulanmaktadır. Bu indirimlerden aynı anda yararlanmak mu¨mku¨ndu¨r.

5.Yeni Bir Hayata Bas¸langıc¸

Polic¸e sahibi, konutu depremde hasar go¨rdu¨gˆu¨nde ilk olarak ALO DASK 125 C¸agˆrı Merkezi'ne bas¸vurur. Yetkiliye, polic¸e ve/veya vatandas¸lık numarası, depremden hasar go¨ren konutun ac¸ık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının ac¸ılması ic¸in yeterlidir.

6.Anında Hasar Tespit

Sigortalının hasar bas¸vurusunun ardından DASK Hasar Tespit Go¨revlisi sigortalı konutları ziyaret eder. Bo¨ylece uygun olan en kısa su¨rede hasar tespit edilerek, tazminat tutarı belirlenmis¸ olur.

7.Kısa Su¨rede Kars¸ılanan Zarar

Tazminat tutarı, DASK tarafından en kısa zamanda tapuda adı gec¸en hak sahibinin adına en yakın banka s¸ubesine go¨nderilir.

8.Deprem Sonrası Hızlı Toparlanma

Zorunlu Deprem Sigortası sahipleri, depremin evlerine verdigˆi maddi zararı hızlı ve kolayca giderme olanagˆı yakalar. Bu "hayati" olanak, hayatın kısa su¨rede kaldıgˆı yerden devam edebilmesini mu¨mku¨n kılar.

9.Deprem Gec¸er Hayat Devam Eder

Zorunlu Deprem Sigortası ile gelecegˆinizi ve sevdiklerinizi gu¨vence altına alırsınız. Sadece bununla kalmaz, olası bir deprem felaketinde, bas¸kalarının da hayatına "yeniden" ıs¸ık dogˆmasına aracılık etmis¸ olursunuz.

ÖRNEK DASK POLİÇESİ